Exzessive Partyfotos werden Teil von Biografien

Es ist ein lustvolles Gerangel, das Peter Paul Rubens in seinem Gemälde „Venusfest“ festgehalten hat: Gespitzte Münder, tastende Hände und geneigte Schenkel. Das Einfrieren des Momentes macht die Situation pikanter, als sie möglicherweise je geworden wäre. „Alles an diesem Bild ist ein Cliffhanger (offenes Ende, Anm.) vor dem nächsten Moment, in dem die Fete ausarten könnte“, beschreibt die Autorin Eva Menasse das Gemälde.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.05.2018)