Bäume als Vorbild für 3–D–Druck

Der ideale Lehrmeister, wenn es darum geht, extremen Belastungen standzuhalten, ist die Natur. So wachsen etwa die Fasern von Bäumen entlang des Kraftflusses vertikal in die Höhe. Der „Baum von Tule“ in Mexiko gilt als der dickste Baum der Welt. Laut Berechnungen hält er bei Windstärke 12 einem Windlastmoment stand, das einer Gewichtskraft von rund 800 Tonnen entspricht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.05.2018)