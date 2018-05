Wie viele Kalorien sind auf dem Teller?

Herzkranke Personen, die auf ihre Ernährung achten müssen, kennen das Problem genauso wie Diabetiker oder Adipositas-Patienten: Speziell bei energiereichen Speisen oder Beilagen sollen die Portionen auf dem Teller nicht zu groß sein. Vielen Betroffenen macht das Abschätzen der Menge Probleme. Es ist schwierig, die zu sich genommenen Nährwerte zu kalkulieren, egal, ob es sich um Nudel- oder Reisbeilagen, um Bœuf Stroganoff oder Serviettenknödel handelt.

Eine an der FH Salzburg entwickelte Smartphone-App soll Patienten bei der Einschätzung von Kalorien- und Kohlenhydratmengen unterstützen. Mit dem Smartphone und der App EatAR lernen sie nach wenigen Anwendungen, Lebensmittelmengen richtig abzuschätzen. Eine vor zwei Jahren durchgeführte Studie habe gezeigt, dass die Versuchspersonen schon nach drei- bis viermaliger Verwendung der App signifikant besser den Gehalt an Broteinheiten und Kohlenhydraten einer Mahlzeit abschätzen konnten, sagt Simon Ginzinger, Informatiker am Studiengang Multi-Media Technology der FH Salzburg.

Die Portion bestimmen

Das AR im Namen der App steht für Augmented Reality: Die App kann durch ein sogenanntes Tiefenbild die dreidimensionale Form eines Lebensmittels oder einer Speise nachbilden und damit deren Volumen zu bestimmen. Diese Möglichkeit der Portionsbestimmung sei deshalb einmalig, weil sie auf die Unterstützung des mündigen Patienten ausgelegt sei (Augmented Intelligence), während viele andere Programme versuchten, vollständig automatisch zu funktionieren (Artificial Intelligence), sagt Simon Ginzinger. „Die Unterstützung der Patienten führt zu Empowerment im Gegensatz zur Abhängigkeit von Hilfsmitteln.“ Der herkömmliche Weg in der Ernährungstherapie sei umständlich, dabei müssen Portionsgrößen manuell abgeschätzt und die jeweiligen Lebensmittel in langen Tabellen gesucht werden.

Das EatAR-Projekt ist an der der FH Salzburg eingebettet in den von Ginzinger geleiteten medizinischen Forschungsschwerpunkt „Smart Health Check“. Einerseits werden darin Möglichkeiten entwickelt, um per Handy-App Gesundheitsdaten zu liefern. Andererseits wird untersucht, welche Anwendungen in den Bereichen Ernährung, Bewegung oder Erfassung von Gesundheitswerten überhaupt sinnvoll sind. „Ziel ist, das Leben der Patienten besser und freier zu machen“, sagt Ginzinger, „nicht, sie noch abhängiger vom Smartphone zu machen“. Aus diesem Grund sei auch EatAR nicht für die Anwendung im Alltag bestimmt, sondern für die Schulung der Patienten.

Die Wissenschaftlergruppe von Multi-Media Technology arbeitet mit den Studiengängen Biomedizinische Analytik sowie Gesundheits- und Krankenpflege zusammen, außerdem mit Einrichtungen der Uni Salzburg, wie dem Eating Behaviour Laboratory, sowie einigen Kliniken. Bisher entwickelt wurden etwa ein Diabetes-Tagebuch, das Diabetikern die Aufzeichnung von Messwerten und die Bestimmung der Kohlenhydratzufuhr erleichtert; ein „PsyDiary“ zur besseren Behandlung von Essstörungen; außerdem die App Moyo, die Jugendlichen erlaubt, ihre Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten aufzuzeichnen und ihnen mittels 3-D-Avataren Feedback und Tipps zur Verbesserung der Gesundheit gibt.

LEXIKON Tiefenbild. Bilder, bei denen durch 3-D-Information eine deutlich weniger fehlerhafte Unterscheidung zwischen Objekt und Hintergrund möglich ist als bei 2-D-Bilddaten, bei denen sich das Objekt nicht deutlich vom Hintergrund abhebt. Avatare sind künstliche Personen oder grafische Darstellungen, die einem Nutzer in der virtuellen Welt zugeordnet werden. Der Begriff wird auch im Kontext mit Internetspielen oder sozialen Netzwerken genutzt.

