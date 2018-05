Irrsinn im Immunsystem

Vor bald 20 Jahren wollte Molekularbiologe Irving Weissman (Stanford) klären, wie sich gesunde Stammzellen des Bluts von denen unterscheiden, die Akute Myeloische Leukämie (AML) verursachen, den bei Erwachsenen häufigsten Blutkrebs. Das tat er an eingelagerten Proben von Knochenmark – dort werden die Blutstammzellen gebildet – von AML-Patienten, die die Atombomben in Japan zunächst überlebt hatten: Alle Zellen, die durch die Strahlung auf den AML-Weg gebracht worden waren, trugen einen Marker, das Protein CD47, mit dem signalisieren gesunde Zellen dem Immunsystem, dass es sie nicht fressen soll. Die Botschaft geht an Makrophagen, die Körperfremdes in sich aufnehmen und zerstören.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.05.2018)