Servicerobotik: Ein Roboter mit Putzfimmel

Gesucht war das perfekte Testfeld für Kenny. Ein Ort, an dem es immer Arbeit gibt. Wo Chaos der Normalzustand ist. Geführt hat es die Forscher der TU Wien und ihren Aufräumroboter Kenny in einen Kindergarten. Ein Spiel- und Lesezimmer voller Spielsachen, die das Kinderherz höher schlagen lassen: Hier luden die Forscher in Abständen von ein paar Monaten „Kinder ein, die Fortschritte bei der Entwicklung des Roboters zu testen“, erzählt der Elektrotechniker Michael Zillich.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.05.2018)