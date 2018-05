Mithilfe von Daten die Zukunft gestalten

Etwa 70 Prozent der fünfzehnjährigen Wiener haben mindestens ein Elternteil, das im Ausland geboren wurde. Diese Mütter oder Väter wissen beispielsweise vielleicht nicht, was sich nach Wiener Tradition in einem „Turnsackerl“ befindet oder was zu einem „Gabelfrühstück“ gehört. Informationen, die für ehemalige Wiener Schüler ganz selbstverständlich sind. Für Kinder aber kann es sich durchaus negativ auswirken, wenn sie solche Selbstverständlichkeiten nicht erfüllen. Weit schwerer als diese wiegen jedoch andere Informationsdefizite.

„Wenn die Eltern nicht mit der österreichischen Schulkultur vertraut sind, hat dies messbare Nachteile für die Kinder“, erklärt Theodora Manolakos, Projektleiterin des Integrationsmonitorings der Stadt Wien. Solle Integration gelingen, müsse sich die althergebrachte Kommunikation verändern. Es sei notwendig, dass die Verantwortlichen für Elternarbeit die Frage nach dem Bildungsort der Eltern in ihre Überlegungen einbeziehen. Der Integrationsmonitor der Stadt Wien wird seit 2007 erstellt. Er ist Ende 2017 zum vierten Mal erschienen und behandelt die Jahre 2013 bis 2016. Analysiert werden die demografische Entwicklung und ihre Auswirkungen auf Bildung, Beschäftigung und Arbeitsmarkt, Einkommen und soziale Sicherung sowie Wohnen in Wien. Er enthält inzwischen auch Informationen zur Integrationsarbeit der Verwaltung der Gemeinde Wien.

Der Soziologe August Gächter vom Zentrum für Soziale Innovation (ZSI) entwickelte die Methode und die Fragen und liefert so rein anwendungsorientierte Wissenschaft: „Die Innovation beginnt dort, wo der Auftraggeber in die Lage versetzt wird, mit den Ergebnissen umzugehen“, erklärt Gächter. „Die Evidenz der Daten macht oft die Änderung der politischen Meinung notwendig.“

Flucht nur selten der Grund

Seit 2008 erhebt die Stadt Daten über die Geburtsorte der Eltern. Religion und die Umgangssprache dagegen bleiben bis heute unbekannt, so dass viele Informationen über möglicherweise bestehende Schwierigkeiten bei der Integration von Zuzüglern den Fachleuten nicht vorliegen. Dennoch sei die Datenbasis in Wien deutlich besser als in vielen deutschen Städten, so Gächter.

Ein wichtiges Ergebnis der Analyse war, dass der Zuzug von Flüchtlingen im Jahr 2015 im allgemeinen Zuwanderungskontext eher eine untergeordnete Rolle spielte. „Seit 2008 macht die Fluchtmigration nur einen Bruchteil der Migration aus, das heißt acht bis zehn Prozent. Dies gilt mit der Ausnahme des Jahres 2015 bis heute“, sagt Manolakos.

„Es wird nicht so bald wieder eine ähnlich große Fluchtbewegung geben“, so Gächter. Er sieht in Österreich seit 1945 insgesamt sieben Fluchtbewegungen. Die Zahlen zeigten jedoch, dass der steuerbare Teil der Zuwanderung immer kleiner werde, vor allem in der Arbeitsmigration.

„Nach OECD-Studien wird die Qualifikation von Zuwanderern im internationalen Vergleich in Wien besonders schlecht genutzt“, sagt Gächter: Neue Zuwanderer arbeiten in Wien zu etwa einem Drittel unter ihrem Ausbildungsniveau. Für ihre tatsächlichen Tätigkeiten seien sie oft überqualifiziert. Damit gehe viel an menschlicher Kompetenz für die österreichische Wirtschaft verloren, meint der Sozialwissenschaftler.

