Flüchtlinge sind ähnlich religiös

Die Menschen, die im Zuge der Flüchtlingswelle vor allem im Herbst 2015 nach Österreich kamen, sind laut einer Studie von Wiener Demografen im Durchschnitt ähnlich religiös wie die Österreicher. Das berichten Wissenschaftler der WU Wien und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften im Fachjournal „Religions“.

Die ersten 500 Befragungen führten die Forscher bereits im Herbst 2015 in Notunterkünften in Wien und Umgebung durch, weitere folgten. Als „sehr religiös“ bezeichneten sich elf Prozent der Geflüchteten bzw. zehn Prozent der Österreicher in einer vergleichbaren Erhebung. 69 Prozent der Flüchtlinge sahen sich im mittleren Bereich, bei den Österreichern waren es 66 Prozent. Eine Gemeinsamkeit trotz unterschiedlicher Weltreligionen: Da und dort gaben doppelt so viele Frauen an, sehr religiös zu sein, als Männer. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.05.2018)