Heimweh beginnt intensiv

Heimweh setzt in der Regel intensiv ein, nimmt dann aber auch wieder relativ schnell ab. Was gemeinhin wenig überraschend klingen mag, haben Forscher der Karl Landsteiner Privat-Uni Krems nun auch wissenschaftlich belegt und im Fachblatt „Environment Behavior“ publiziert. Sie entwickelten dazu eine Smartphone-App, über die 150 Auslandsstudenten drei Monate lang zu ihrem Befinden befragt wurden. So wollte man Schwächen früherer Studien umgehen, in denen Reisende ihre Einschätzungen abgaben, als sie zurück waren.

Die Ergebnisse zeigen, dass Personen, die zu emotionaler Instabilität neigen oder es anderen recht machen wollen, an Heimweh litten. Wer zuvor Auslandserfahrungen gesammelt hatte, tat sich leichter. Ebenso, wer den Schritt ins Ausland freiwillig unternommen hatte und sich stark mit dem Gastland identifizierte. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.05.2018)