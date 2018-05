Der Computer analysiert das Verhalten von Werkstoffen

Mit einer neuartigen Computersimulation kann man die Eigenschaften metallischer Werkstoffe schon vor der Herstellung vorhersagen. Die Entwicklung derartiger Methoden soll in dem neu geschaffenen Christian-Doppler-Labor für Grenzflächen-Ausscheidungs-Engineering erfolgen. Das CD-Labor unter Leitung von Erwin Povoden-Karadeniz wurde in dieser Woche an der TU Wien eröffnet.

Im Fokus stehen Schwerlastschienen, Walzlager oder Rohre für die Öl- und Gasindustrie, also Materialien, die extremen mechanischen Belastungen standhalten müssen oder über lange Zeit korrosiven Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Die bisherige Analyse „am Stück“ ist fehleranfällig, da einige Unregelmäßigkeiten im Material oft nicht erfasst werden. „Die Anzahl der erforderlichen Experimente sinkt dadurch, dass man mit passenden Rechenmodellen das Verhalten des Materials schon vorhersagt, bevor man es überhaupt hergestellt hat“, sagt Povoden-Karawdeniz.“

In vielen Experimenten hat man bereits untersucht, wie die mechanischen Eigenschaften des Materials mit der Mikrostruktur zusammenhängen und wie man diese Mikrostruktur durch die geeignete Wahl der Legierung und durch den Herstellungsprozess beeinflussen kann. Aus diesen Versuchsreihen haben Povoden-Karadeniz und sein Team die passenden Rechenmodelle für die Computersimulation entwickelt.

Das C.-D.-Labor ist am TU-Institut für Werkstoffwissenschaften und Werkstofftechnologie eingerichtet. Es wird vom Wirtschaftsministerium und den Firmenpartnern Voestalpine, Neumann Aluminium und Stahl Judenburg unterstützt. (APA/ewi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.05.2018)