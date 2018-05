Melange der Evolution

„Wer an nichts glaubt außer den eigenen Verstand, der möchte ausrufen: ,Gewiss müssen hier zwei verschiedene Schöpfer am Werk gewesen sein!‘“ Das notierte Darwin 1836 in Australien, als ihm eines der wunderlichsten Tiere vor Augen kam, es war etwa so groß wie ein Biber und sah partiell auch so aus, hatte einen Pelz und Schwanz wie er, aber einen Schnabel wie eine Ente und Giftdrüsen wie ein Reptil, allerdings an den Hinterbeinen und nur bei den Männchen. Deshalb hielten viele die ersten Präparate, die in Europa auftauchten, für Fälschungen „kunstvoller Chinesen“, die „im fernen Pazifik schon oft europäische Abenteurer herein gelegt haben, mit Meerjungfrauen und anderem“. So formulierte es 1823 Robert Knox, ein Anatom in Edinburgh, der selbst im Verdacht stand, für seine Studien Gräber ausgeraubt oder gar Menschen ermordet zu haben.

Aber auch der integre George Shaw vom British Museum, dem John Hunter, Gouverneur der Kolonie Neuholland – dem heutigen Australien –, einen Schnabeltierbalg geschickt hatte, suchte erst nach Nähten. Er fand keine, beschrieb 1799 das Tier als Erster und nannte es Platypus anatinus (Plattfüßige Ente). Drei Jahre später schickte Hunter wieder eine Fuhre nach Europa, an den Göttinger Anatomen Friedrich Blumenbach – der u. a. bemerkt hatte, dass es Mammuts gegeben hatte –, auch er beschrieb und taufte, auf Ornithoryncnus paradoxus, paradoxe Vogelschnauze.

Nun waren zwei Namen da, aber Shaw hatte übersehen, dass es schon einen Käfer gab, der Platypus hieß, also kam ein dritter, ein Wechselbalg wie das Benannte selbst: Ornithoryncnus anatinus. Damit war das Tier in der wissenschaftlichen Welt, aber wo gehörte es dort hin? Darüber wurde so lang wie heftig gestritten: In erjagten Weibchen waren Eier mit ledriger Haut gefunden worden. Wurden diese gelegt, wie bei Vögeln und Reptilien, oder entwickelten sie sich in den Müttern, wie bei Säugetieren? „Es gibt bis heute, fast 200Jahre später, keine Beschreibung, dass irgendjemand gesehen hätte, dass ein Ei gelegt wird“, bedauerte Brian Hall 1999 (BioScience 49, S. 211), es liegt an der aquatischen Lebensweise und daran, dass die Weibchen sich zur Eiablage – oder zum Lebendgebären? –, in weit verzweigte Bruthöhlen in Flussufern zurückziehen.

Also musste anhand der Eier entschieden werden, und Eier kommen in drei Typen: Viviparität, Oviparität, Oviviviparität. Die des ersten Typs haben kaum Eiweiß, die Jungen werden in den Müttern durch die Plazenta genährt und nach der Geburt gesäugt, so ist das etwa bei uns; die vom zweiten Typ haben viel Eiweiß, das nährt die Jungen in gelegten Eiern, aus diesen schlüpfen sie lebend und ohne weitere Versorgung, so ist das bei Vögeln und Reptilien. Der dritte Typ ist eine Kombination, in der die Eier wieder gut ausgestattet sind und von den Müttern nicht versorgt werden, aber in ihnen bleiben, dort schlüpfen die Jungen, etwa bei Haien und Schildkröten.



Monotremes oviparus. Und Schnabeltiere? „Monotremes oviparus, ovum meroblastic“ – das stand in einem Telegramm, das am 2. September 1888 bei einer Tagung in Montreal verlesen wurde, William Caldwell hatte es aus Australien geschickt, dort hatte er jahrelang die Reproduktion der Schnabeltiere erkundet. Sein zweites Wort schlug ein: Die Tiere haben Eier wie Vögel und Reptilien, gelegt werden sie durch Monotremata vulgo Kloaken, in denen Ausscheidungs- und Sexualorgane vereint sind. Aber vom Eiweiß in den Eiern allein werden die Tiere nicht groß, sie werden nach dem Schlüpfen von den Müttern gesäugt, durch die Haut hindurch, Brustwarzen gibt es nicht.

„Äußerlich sieht das Tier wie eine seltsame Mischung aus Reptil, Vogel und Säugetier aus“, staunte auch Ewan Birney (Heidelberg), als er sich 2008 die Gene vornahm: „Nun wissen wir, dass das Genom eine ebenso bizarre Mixtur von allen ist. Es ist eine viel größere Melange, als irgendjemand vermutet hätte“ (Nature 453, S. 175): Die Produktion der Milch wird durch säugerverwandte Gene gesteuert, die des Eierlegens durch vogel- und reptilienartige. Es gibt auch Eigenentwicklungen, etwa die der Elektrorezeption, mit der die Tiere in Flüssen jagen – Augen, Ohren und Nase bleiben beim Tauchen geschlossen –, oder die des Gifts, das identisch ist mit dem einer Schlange, aber unabhängig von diesem entwickelt wurde, man weiß nicht, wozu es da ist, tödlich ist es nicht, vermutlich kommt es bei Kämpfen zwischen Männchen zum Einsatz.

So bleibt vieles im Dunkeln an diesem Tier, auch fortgeschrittenste Techniken bringen wenig Licht ins Dunkel. Gerade ist die zweite Genomanalyse publiziert worden, diesmal ging es nicht um ein Musterexemplar, sondern um die ganze Population und ihre Geschichte: Alle heute noch existierenden Mitglieder der vor 160 Millionen Jahre entstandenen Tiere hatten einen gemeinsamen Ahnen vor etwa einer Million Jahren, später spalteten sie sich unter dem Druck einer Erwärmung, die manche Regionen zu trocken für sie machte, in drei Populationen auf (Molecular Biology and Evolution, 20.3.).

Das ist schon der ganze Befund, und auch das Ausstatten von neun Exemplaren mit Sendern durch Gilad Bino (Sydney) hat nur erbracht, dass die Tiere nicht weit wandern, aber in ihren Territorien doch 1,9Kilometer am Tag unterwegs sind (Scientific Reports, 23.3.). Sie brauchen Unmengen Futter, das wusste man schon, von Harry James Burrell, der 1910 ein Schnabeltier hielt und sechs Stunden am Tag mit dem Auftreiben von Würmern, Krabben und Fröschen beschäftigt war, der Nimmersatt verschlang mehr als die Hälfte des eigenen Gewichts.

Gar nichts Neues vom Schnabeltier? Doch: Lang hatte man Hoffnungen auf eine pharmazeutische Nutzung des Gifts, sie haben sich zerschlagen. Nun gibt es einen anderen Kandidaten: Janet Newman (Parkville) hat die Struktur eines Proteins der Milch geklärt, das antibiotische Wirkung hat (Structural Biology Communications, 14.3.). Aber es ist ganz anders gebaut als herkömmliche Antibiotika und könnte zur rechten Zeit kommen, weil die alten Wunderwaffen immer stumpfer werden.

Ob das trägt, muss sich weisen. In jedem Fall bleibt das Staunen über die Melange in Genen, Körper und Verhalten, US-Lyriker Ogden Nash formulierte es 1953 so: „I like the duck-billed platypus / Because it is anomalous / I like the way it raises its family / Partly birdly partly mammaly.“

