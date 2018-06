Wenn Wissenschaftler in die Tasten hauen

Nie zuvor war es für Laien so unkompliziert, wissenschaftliche Debatten hautnah und authentisch mitzuverfolgen: Besonders junge Forscher und Forscherinnen nutzen zunehmend soziale Netzwerke, um ihre Fragestellungen und Erkenntnisse zu präsentieren oder um sich mit der Kollegenschaft auszutauschen: Auf Twitter wird munter debattiert, in Podcasts kommentiert und auf YouTube erklärt. Der Klassiker unter den Plattformen im Netz ist und bleibt jedoch auch im Bereich der Forschung der Blog – also private Websites mit chronologisch sortierten Artikeln.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.06.2018)