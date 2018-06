Die Macht der Definition

Was ist der Mensch? „Ein ungefiedertes Wesen auf zwei Beinen“, dozierte Plato in seiner Akademie. Das lockte den Spötter Diogenes, er warf Plato ein gerupftes Huhn vor die Füße: „Da hast du deinen Menschen!“ So schlagend wurde wenig von dem entkräftet, was im Hintergrund die größte Macht von allem hat, die Definition. Die des Menschen – und die dessen, der nicht dazuzählt – hat in der Politik Unsägliches angerichtet, aber auch in der Wissenschaft immer wieder den Blick verstellt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2018)