Mildere Stürme, ärgere Stürme?

Gerade hat in den USA die Hurrikansaison begonnen, und zwar am 1. Juni, die Homepage der zuständigen Behörde Noaa ist noch entspannt: „No tropical cyclones are expected the next five days.“ Und später im Jahr: Werden mehr Stürme kommen, werden sie heftiger? Darüber wird gestritten: Manche fürchten, dass Frequenz und Wucht automatisch mit der Erwärmung steigen, bei Hurrikans mit der des Meeres vor Westafrika, über dem sie sich zusammenbrauen. Andere sehen keinen Zusammenhang mit dem Klima, sondern noch wenig bekannte Rhythmen der Natur.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.06.2018)