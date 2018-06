Kommen Depressionen aus dem Darm?

Wo sitzen Ängste, mildere und lähmende? Natürlich im Gehirn. Aber von dem haben wir zumindest metaphorisch nicht nur eines: Das Gedärm ist so reich mit Nervenzellen ausgestattet, dass man es „zweites Gehirn“ nennt, und es steht in engster Kommunikation mit dem ersten, vor allem dann, wenn es um die Regelung des Appetits geht, dann laufen Nervensignale und Botenstoffe hin und her.

Und die, die von unten nach oben laufen, können durchschlagen auf das Gemüt: „Als Endokrinologen hören wir oft die Leute sagen, dass sie sich anders fühlen, wenn sie etwas anderes gegessen haben“, berichtet Ronald Kahn, der am Joslin Diabetes Center (Boston) nicht nur diese Erfahrung mit seinen Patienten gemacht hat. Sondern auch die, dass Diabetiker häufiger und schwerer von Depressionen heimgesucht werden.

Insulin-Resistenz im Gehirn

Deshalb testete er an Mäusen, ob und wie Nahrung sich auf das Gemüt auswirkt: Er gab ihnen fettreiche Kost, das machte sie ängstlich, Verhaltenstests zeigten es. Aber was machte sie ängstlich? Nicht der Darm selbst, sondern ein Teil seiner Bewohner, der Bakteriengemeinschaft, die man früher Darmflora nannte und die heute Mikrobiom heißt. Von dem weiß man schon, dass es die Physiologie des Körpers beeinflusst, in vielfacher Weise, etwa dadurch, dass es zu Insulin-Resistenz beiträgt, die lässt Zellen zu schwach auf den Botenstoff reagieren, es ist die Vorstufe von Diabetes 2, dem, der im Alter kommen kann.

Und diese Insulin-Resistenz kommt durch die fettreiche Kost bzw. durch die sie veränderte Bakterienpopulation auch ins Gehirn. Das zeigte sich, als Kahn Fäkalien seiner Testmäuse in Mäuse transferierte, die überhaupt kein Mikrobiom hatten (weil sie durch Kaiserschnitt zur Welt gebracht wurden). Auch sie wurden ängstlich. Und das Ganze ließ sich umdrehen, mit Antibiotika: Sie nahmen den Mäusen, die auf fette Kost gesetzt waren, die Angst. Und wenn man ihre nunmehrigen Fäkalien auf die anderen Mäuse übertrug, wurden auch die wieder angstfrei (Molecular Psychiatry 17. 6.).

„Ihr Essen macht nicht nur Ihren Blutzucker niederer oder höher, es verändert auch viele Signale, die von Darmbakterien ins Gehirn kommen“, schließt Kahn, der auf der Suche nach den molekularen Schlüsseln nun eine lange Liste von Kandidaten abarbeitet, von Neurotransmittern bis hin zu Stresshormonen.

