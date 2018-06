Energiewandel braucht Geld

Auch wenn sich der Energiewandel, also die Umstellung auf emissionsarme Technologien wie Solar- oder Windstrom, für die Umwelt auszahlt – er kostet zunächst viel Geld. Und zwar im Vergleich zum derzeitigen, auf fossilen Brennstoffen beruhenden System jährlich bis zu 210 Milliarden US-Dollar. Das zeigt nun eine im Fachjournal „Nature Energy“ veröffentlichte Studie von Wissenschaftlern des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien.

Die Forscher halten eine deutliche Erhöhung der Investitionen in kohlenstoffarme Energie für notwendig, um die im Pariser Klimaschutzabkommen formulierten Ziele zu erreichen. Um den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 bis zwei Grad Celsius zu halten, müssten die Investitionen in kohlenstoffarme Energie bereits 2025 jene in fossile Brennstoffe überholen und dann weiter wachsen. (APA)

