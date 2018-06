Krankhafte Internetnutzung

Junge Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, weisen wesentlich häufiger auch einen suchtartigen Internetgebrauch auf. Die Wahrscheinlichkeit dafür sei im Vergleich zu einer Stichprobe von Tiroler Schülern um das 7,8-Fache erhöht. Das zeigt eine nun im Fachmagazin „BioMed Research International“ veröffentlichte Studie von Forschern der Med-Uni Innsbruck.

Darüber hinaus verdeutlichen die Ergebnisse, dass in der Gruppe der internetabhängigen Jugendlichen Probleme wie Mobbing, Identitätsschwierigkeiten oder Suizidalität häufiger vorkommen. Ab wann die Internetnutzung krankhaft sei, lasse sich nicht in Stunden messen, so Kathrin Sevecke, Leiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall, Tirol, sondern eher daran, dass die vor dem Computer verbrachte Zeit zu Schulproblemen und einem sozialen Rückzug führe. (APA/cog)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.06.2018)