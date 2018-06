Immigranten haben eher weniger Testosteron im Blut

Nein, dieses Hormon hat heute keinen guten Leumund: Die Idee, dass Testosteron schuld an „toxischer Männlichkeit“ sei, ist längst in den Volksmund eingegangen. Und auch viele, die vor massenweiser Immigration junger Männer warnen, sprechen gern vom Testosteron, das diese in sich führen. Karin Kneissl, Österreichs jetzige Außenministerin, schrieb etwa ein Buch namens „Testosteron macht Politik“.

Haben junge Männer, die aus ärmeren Gegenden zu uns kommen, tatsächlich mehr Testosteron im Blut als unsereiner? Gegen diese Annahme spricht: Der Testosteronspiegel eines Mannes hängt stark davon ab, unter welche Bedingungen er seine Kindheit und Jugend verbracht hat. In Gegenden mit schlechterer Ernährungslage und höherem Risiko für Infektionskrankheiten haben die Männer tendenziell weniger Testosteron. Das liegt daran, dass die Effekte von Testosteron – u. a. Muskelmasse, aber auch aktives bis aggressives Verhalten – energetisch aufwendig sind. Wenn die Energie aus der Nahrung beschränkt ist und/oder viel Energie fürs Immunsystem gebraucht wird, dann spart der Körper offenbar am Testosteron, das ja auch das Immunsystem drosselt. (Das ist ein Grund dafür, dass Männer kürzer leben als Frauen.)

Anthropologen um Gillian Bentley (University of Durham, Großbritannien) bestätigen nun in Nature Ecology & Evolution (25. 6.) diesen Zusammenhang: Sie verglichen aus Bangladesch stammende Männer, die in Großbritannien aufgewachsen sind, und Bangladeschis, die als Kinder eingereist sind, mit solchen, die erst als Erwachsene gekommen sind, und solchen, die in ihrem Vaterland geblieben sind. Ergebnis: Erstere sind im Durchschnitt um mehrere Zentimeter größer, sind früher in die Pubertät gekommen und haben mehr Testosteron. Der Unterschied ist umso größer, je jünger sie bei der Einreise waren.

Entsprechende Unterschiede wurden früher schon bei aus Bangladesch stammenden Frauen festgestellt: Wenn sie in Großbritannien aufgewachsen sind, kommen sie früher in die Pubertät und später in den Wechsel. Wie viel ein Individuum in die Fortpflanzung investieren könne, hänge eben stark von den Umweltbedingungen ab, schreiben die Biologen. (tk)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.06.2018)