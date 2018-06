Kinder haben heute mehr Selbstkontrolle als früher

Die jungen Leute werden immer materialistischer und/oder undisziplinierter: Wer das glaubt – wie so viele Ältere der Generationen vor ihm –, der sollte sich vielleicht von der Forschung in seinem Glauben erschüttern lassen: US-Psychologen um Stephanie Carlson (University of Minnesota) verglichen Ergebnisse des Marshmallow-Tests, den der Österreicher Walter Mischel vor 50 Jahren erstmals durchgeführt hat. Mischel, 1930 in Wien geboren, dessen Familie 1938 vor dem NS-Terror in die USA fliehen musste, ist selbst unter den Autoren der aktuellen Publikation (Developmental Psychology, 25. 6.).

Im Marshmallow-Test wird die Fähigkeit von Kindern gemessen, auf sofortige Befriedigung eines Verlangens zu verzichten. Sie stehen vor der Wahl, sofort eine begehrte Süßigkeit – in der klassischen Form ein Marshmallow, auf Deutsch eher ungustiös „Mausspeck“ genannt – zu bekommen oder einige Zeit auf eine größere Menge der Süßigkeit zu warten. Schon Mischel konnte zeigen, dass Kinder, die zu diesem Aufschub bereit sind, später im Durchschnitt mehr verdienen, besser mit Stress umgehen können und weniger Gewicht haben. Wobei diese Fähigkeit natürlich nur zum Teil genetisch determiniert und stark von Kultur und Erziehung beeinflusst ist, Mischel selbst hat das oft betont.

Und sie ändert sich offenbar mit der Zeit, das ergab nun der Vergleich mehrerer Experimentserien: Kinder in den Nullerjahren warteten im Durchschnitt um zwei Minuten länger als Kinder in den 1960er-Jahren und um eine Minute länger als solche in den 1980er-Jahren. Das widerspricht völlig den Erwartungen heutiger Erwachsener in den USA: 72 Prozent glauben, dass Kinder heute weniger lang warten können als in den Sechzigern, 75 Prozent äußern die Ansicht, dass Kinder heute weniger Selbstkontrolle haben als früher.

Wie kann man die tatsächliche Entwicklung hin zu mehr Selbstkontrolle erklären? Sie könnte mit den steigenden Ergebnissen der Intelligenztests zusammenhängen oder damit, dass Kinder heute mehr zu Autonomie erzogen werden als einst. Carlson hat noch eine – für Kulturpessimisten überraschende – Idee: „Vielleicht tragen kognitive Fähigkeiten, die mit Bildschirmtechnologien assoziiert sind, zur Verbesserung der Fähigkeit zum Belohnungsaufschub bei.“ (tk)

