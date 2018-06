Forscher testen Quanten-PC am Rechner

Quantencomputer sollen einmal Probleme schneller lösen als konventionelle Computer. Obwohl die Technologie erst in Ansätzen existiert, üben Forscher in Oberösterreich schon damit – mit verschiedenen Zugängen: Während sich die Fachhochschule (FH) Oberösterreich einen kommerziellen Quantensimulator gekauft hat, simuliert man an der Universität Linz mit cleverer Algorithmik den Quantencomputer am Desktop-PC. Robert Wille und sein Team vom Institut für Integrierte Schaltungen hat dafür kürzlich den mit umgerechnet 50.000 Euro dotierten Google Award erhalten.

Testfälle zeigen, was geht

Die Forscher setzen dabei nicht auf den Ausbau der Hardware wie die Kollegen in Hagenberg. Wille: „Wir versuchen, das auf konventionellen Maschinen hinzubekommen.“ Die Schlüssel dazu seien eine „clevere Datenstruktur und Algorithmik“.

Computer arbeiten derzeit mit binären Operationen, also Strom ein oder Strom aus bzw. 0 oder 1. Quantencomputer verwenden dagegen quantenphysikalische Systeme, beispielsweise Photonen oder Ionen. Diese können ebenfalls zwei Basiszustände haben, also 0 und 1 – und zwar mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, sobald man den Zustand misst. Da die Systeme aber den Gesetzen der Quantenphysik gehorchen, können sie beide Zustände gleichzeitig einnehmen.

Die Physiker nennen dies Superposition. Dieses Phänomen will man sich bei Problemen zunutze machen, die sich so viel schneller lösen lassen sollen. Was geht, will man auch am Campus Hagenberg herausfinden: Die FH Oberösterreich bekommt noch im Juli einen der weltweit leistungsfähigsten kommerziellen Quantensimulator, der 30 Qubits simulieren kann und auf bis zu 40 Qubits ausbaufähig ist. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.06.2018)