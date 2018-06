Exekutionen in Jungsteinzeit

Neun 2013 bei einem Siedlungsbau in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) auf einem Haufen gefundene Tote aus der Jungsteinzeit dürften hingerichtet worden sein. Das zeigen am Zentrum Natur- und Kulturgeschichte des Menschen der Danube University in Krems durchgeführte Analysen.

Alle Skelette wiesen Schädelverletzungen am Hinterkopf auf, gebrochene Gliedmaßen waren nicht gerade gerichtet worden. Die Isotopenanalyse von Zahnschmelz und Knochen zeigte, dass sie nicht zur lokalen Dorfbevölkerung gehörten. Die Indizien würden dafür sprechen, dass es sich um Angreifer gehandelt hat, die gescheitert sind und mit gezielten Hieben durch stumpfe Waffen jeweils auf den Hinterkopf der Reihe nach exekutiert wurden, heißt es. Der Fund zeugt davon, dass sich mit Ackerbau und Viehzucht auch neue Formen der Gewalt ausbreiteten. (APA)

