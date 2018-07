Den Mars wirtlich machen?

Stephen Hawking mahnte in seinen letzten Jahren wieder und wieder die Evakuierung der Menschheit auf einen anderen Planeten an, und Elon Musk will ab 2024 Ernst machen damit, dann sollen seine Weltraumflotten eine Million Menschen zum Mars bringen, für 200.000 Dollar pro Person. Ein Vergnügen würde die Reise nicht, im All drohen Gefahren von Sehstörungen durch die Schwerelosigkeit bis Demenz durch Kosmische Strahlung, und Musk hat bei der Präsentation seines Plans im September 2017 potenziellen Kunden die Risiken auch nicht verschwiegen: „Sind sie darauf vorbereitet zu sterben? Wenn das für sie okay ist, dann sind Sie ein Kandidat für die Reise!“

Falls die Verwegenen nach einem halben Jahr doch heil ankämen, wären sie in einer Welt, in der eine Durchschnittstemperatur von minus 55 Grad Celsius herrscht und in der es kaum Luft gibt – Atmosphärendruck 0,006bar (Erde: 1,014) –, in der man sich also unter freiem Himmel nur dicht verpackt und mit Sauerstoffgerät bewegen könnte. Natürlich könnte man dort auch keine Nutzpflanzen oder -tiere halten. Und alles Leben wären ohnehin dem tödlichen UV-Anteil des Sonnenlichts ausgesetzt, der Mars hat keine schützende Ozonschicht, auch kein Magnetfeld, das vor anderer Strahlung bewahrt.

Wie also dort siedeln, wie die Siedler versorgen? Dazu müsste man erst einmal den Mars umbauen und wohnlich machen. Die erste halbwegs im Detail durchgerechnete Anregung kam 1971 von einem Ideenquell der Astronomie, Carl Sagan: Ihm ging es um marseigenes Leben auf dem Mars, und er vermutete, das sei derzeit in einer „kryptobiotischen Ruhe“, weil auf dem Mars gerade Eiszeit herrsche, und die das meiste CO 2 aus der Atmosphäre geholt und in Form von Eis am Nordpol gelagert habe.

„Planetary engineering“

In der nächsten Warmzeit werde sich die Atmosphäre wieder damit füllen, und auf die nächste Warmzeit – sie komme in 50.000 Jahren – brauche man gar nicht zu warten, der Mensch könne sie machen, mit „planetary engineering“ (Icarus 15, S. 511).

Als sich später auf der Erde gezeigt hatte, dass man mit CO 2 tatsächlich die Temperaturen heben kann, griff Christopher MacKay (Nasa Ames Research Center) 1991 Vorschläge wie den von Sagan auf und ging sie durch: An den ganz großen Parametern könne man nicht drehen, mit heutigen technischen Mitteln könne man weder die Umlaufbahn noch die Rotationsgeschwindigkeit des Mars ändern, und auch der Plan, seine Atmosphäre mit Lieferungen von der Erde zu füllen, halte der einfachsten Rechnung nicht stand: Für den Mindestdruck von 1 bar brauche es 4 x 1015 Tonnen Gase, und selbst eine große Rakete könne nicht mehr Nutzlast tragen als 140 Tonnen.

Aber ein Weg, die Marsatmosphäre so zu verändern, dass sie nicht zu dünn und warm genug sei für flüssiges Wasser, „scheint im Prinzip möglich“, der von Sagan: Man könnte das CO 2 mobilisieren, das auf dem Mars nicht nur als Eis an den Polen gebunden ist, sondern auch in Gestein, Regolith etwa. An den Polen ginge das durch „Erwärmen mit riesigen Spiegeln, oder indem man Ruß auf dem Eis verteilt“, so könne man den Nachbarn mit „Terraforming“ wohnlich machen wie die Erde (Nature 352, S. 489).

Nein, bedauern nun Bruce Jakovsky (University of Colorado) und Christopher Edwards (Northern Arizona University), die Rechnung sei ohne den Wirt gemacht: Dem für das Leben nötigen Atmosphärendruck von 1 bar stehen CO 2 -Lager gegenüber, deren Mobilisierung insgesamt ganze 0,020 bar sichern könnte: Das brächte eine Erwärmung von 10 Grad Kelvin. Um Wasser flüssig zu halten, bräuchte es aber eine um 60. Zwar ruhe in den Tiefen des Mars in Karbonaten genug CO 2 , um den Druck von 1 bar zu erreichen, aber dazu müsste man den Mars großflächig aufreißen (Nature Astronomy 30. 7.).

„Ein Terraforming von Mars durch Nutzung seiner CO 2 -Reserven ist deshalb in der absehbaren Zukunft nicht möglich“, schließen die Forscher. Musk wird es mit Missmut lesen: Auch er hatte schon überlegt, die Marspole einzudunkeln, durch Sprengungen, die dunklen Staub aufsteigen und dann niedersinken lassen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.07.2018)