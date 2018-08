Wie Väter für mehr Mutterliebe sorgen (wollen)

Wenn zwei miteinander Nachwuchs zeugen, dann mag das wie eine harmonische Investition in die Zukunft aussehen, es ist aber immer auch ein Kampf, der im Embryo ausgetragen wird, die Genetikerin Denise Barlow bemerkte es Anfang der 90er-Jahre am Institut für Molekulare Pathologie (IMP) in Wien: Bei den meisten Genen sind beide aktiv, das von der Mutter und das vom Vater ererbte. Aber manche Gene versuchen, sich alleine durchzusetzen und das des anderen Geschlechts stillzustellen, das sind „imprinted genes“, und hinter ihnen stehen Interessen: Das der Väter geht auf möglichst viel und kräftigen Nachwuchs, das der Mütter steht dem entgegen, sie wollen sich nicht zu früh erschöpfen, weder beim Austragen noch beim Säugen, sie wollen Kräfte sparen für künftige Reproduktion.

Deshalb liegt Müttern eher an kleinen Jungen, das schreiben sie in ihr Genom ein, in diesem Fall in das Gen Igf2, an ihm bemerkte Barlow das „imprinting“: Die Variante der Väter zielt auf starkes Wachstum der Jungen, für gewöhnlich unterliegt sie und bleibt inaktiv, und falls nicht, gibt es in der Entwicklung der Jungen Probleme. Viele solcher Gene hat man noch nicht gefunden, ein paar Dutzend, aber nun hat sich wieder eines gezeigt, und das beeinflusst nicht das Wachstum der Jungen im Uterus, sondern das Verhalten der Mütter nach der Geburt.

Aber es läuft über die Jungen bzw. deren Plazenta. Dieses einzigartige Organ, das bei der Geburt verloren geht, wird von Embryos gebaut – nur die äußerste Schicht verschwimmt mit Gewebe der Mütter –, und über diese Schnittstelle gehen nicht nur Nährstoffe etc. von den Müttern an die Embryos. Sondern auch Botschaften in Gegenrichtung, etwa zum Heben des Blutdrucks der Mütter, dadurch werden Embryos besser versorgt. Oder zum Heben der Mutterliebe nach der Geburt: Wenn es nach den Männchen geht, soll die möglichst intensiv sein, ohne Rücksicht auf die Kräfte der Mütter, zumindest ist das bei Mäusen so, bei denen Väter sich nicht an der Pflege der Brut beteiligen.

Plazenta-Hormone steuern Verhalten

Das Interesse der Weibchen geht wieder in Gegenrichtung, sie wollen sich auch um sich selbst kümmern, und ausgekämpft wird der Konflikt diesmal mit Hormonen der Plazenta, produziert werden sie von besonderen Zellen, kontrolliert werden die vom Gen Phlda2. Das ist „imprinted“, für gewöhnlich ist das Gen des Vaters stillgelegt.

Zum Erkunden der Details hat Rosalind John (Cardiff) experimentell Embryos entweder „vermütterlicht“ oder „verväterlicht“: Im ersten Fall waren beide Kopien von Phlda2 aktiv, das bremst die Hormonproduktion, im letzten war es keine. Dann werden in der Plazenta mehr Hormone produziert, und dann kümmerten sich die Mütter intensiver um Junge, auch wenn es untergeschobene sind. Denn Aktivitäten ihres Gehirns werden durch die Hormone verändert, und das schon vier Tage, bevor die Jungen zur Welt kommen (PLoS Biology 31. 7.). Ist das auch bei Menschen so? John will es nächsten Schritt testen.

