Intelligente Stromnetze im Live-Test

Der kleine Raum in der großen Halle wirkt ein Stück weit wie die Schaltzentrale eines Kraftwerks. Ein Monitor zeigt den Regelkreis mit all seinen Schaltern und Elementen. Der genutzte Farbcode widerspricht der Intuition, die der Laie aus dem Straßenverkehr mitbringt: Grün dargestellt sind die ausgeschalteten stehenden Bereiche. Rot eingefärbt ist, was gerade läuft. „Eine Frage der Sicherheit“, erklärt Wolfgang Hribernik, seit Juni Kopf des Center for Energy des Austrian Institute of Technology (AIT). Darüber hinaus warnt eine rote Lampe an der Decke vor dem laufenden Betrieb.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.08.2018)