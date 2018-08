Was Tätowierungen mit uns machen

„Die Haut ist das größte Organ, das wir haben. Und wir vergiften es“, sagte Ingo Froböse, Professor an der Deutschen Sporthochschule in Köln, 2017 im ARD-Fernsehen drastisch: Er forderte ein Verbot von Tätowierungen in der Fußball-Bundesliga. Tatsächlich war spätestens bei der letzten WM unübersehbar: So gut wie jeder heute aktive Profifußballer ist auf einem beachtlichen Teil seiner sichtbaren Haut reich tätowiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.08.2018)