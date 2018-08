Die Täuschmanöver des Körpers

Unsere Zellen sind in der Lage, Medikamente auszutricksen. Aus evolutionärer Sicht handelt es sich dabei um einen Schutzmechanismus vor Giftstoffen. Doch nicht immer ist das zum Wohle des Menschen. So schafft es etwa das Gehirn, Epilepsiemedikamente zu eliminieren – was freilich nicht im Sinn einer erfolgreichen Therapie ist. Verantwortlich dafür sind sogenannte Transporter: Eiweißkonstrukte, die an den Zellmembranen hängen und „Eindringlinge“ wie Medikamentenwirkstoffe oder Erreger „hinauswerfen“, bevor sie wirken können. An der Med-Uni Wien werden solche Transportermechanismen erforscht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.08.2018)