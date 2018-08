Bauchgefühl beachten

Normalerweise klammern Wissenschaftler das Bauchgefühl auch in der qualitativen, weniger an Zahlen orientierten Forschung möglichst aus. Zwei Wiener Wissenschaftlerinnen haben nun eine Auswertungsmethode entwickelt, die Intuition explizit zulässt und berücksichtigt. Sie wurden dafür kürzlich bei der europäischen Managementkonferenz Euram 2018 mit dem Most Inspirational Paper ausgezeichnet.

Mithilfe des Bauchgefühls könnten verborgene Zusammenhänge oder auch Widersprüche schnell erkannt werden, berichten die Forscherinnen der WU und der FH Wien der WKW in einer aktuellen Studie. Diese Qualitäten gelte es zu nutzen. Mit dem neuen Forschungsdesign sollen sich Intuition und rationale Auswertungsmethoden koppeln lassen. Ausgangspunkt war ein Forschungsprojekt zur Innovationsfähigkeit von Firmen.(APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.08.2018)