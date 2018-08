Bitte das Salz, nicht zu viel und nicht zu wenig! Und Kalium dazu!

„Beim Öl ein Verschwender, beim Essig ein Geizhals, beim Salz ein Weiser!“ Das empfiehlt der Volksmund, und der Mund aus Fleisch und Blut gibt ihm Recht: Versalzenes bringt man nicht hinunter, Salzloses schwer. Irgendwo in der Mitte muss sie liegen, die Prise des „Weißen Golds“, das so unverzichtbar ist – ohne es, das Natriumchlorid (NaCl), gäbe es keine Muskelbewegung und kein Nervensignal –, dass Fürstentümer darauf errichtet und Kriege darum geführt wurden.

Einer läuft noch, in der Medizin: In den 40er-Jahren bemerkte ein US-Arzt an seinen Patienten, dass man mit einer salzarmen Diät zu hohen Blutdruck – und damit das Risiko für Herz- und Hirnschlag – senken kann, darüber herrscht Konsens bis heute. Doch in den 70er-Jahren kam eine Vermutung auf: Salz sei ein „weißes Gift“, zu viel könne den Blutdruck in riskante Höhen treiben. Gestützt war das auf Versuchen an Ratten und „ökologischen Studien“ an Menschen: Aber den Ratten hatte man absurde Dosen verabreicht – entsprechend einem halben Kilo am Tag für einen Menschen –, und in „ökologischen Studien“ vergleicht man ethnische Gruppen mit ganz verschiedenen Lebens- und Ernährungsgewohnheiten.

Seitdem läuft ein innermedizinischer „Krieg um Salz“, Studie um Studie wird ins Gefecht geworfen: „Wenn es je eine Kontroverse um die Interpretation wissenschaftlicher Daten gegeben hat, dann ist es die um Salz“, beklagte Science anno 2011, bis heute hat sich daran nichts geändert, vor allem Ärzte in den USA machen Druck nach unten, zum Senken der täglichen Dosis, die „American Heart Association“ will nicht mehr als 1,5 Gramm Natrium pro Tag im Essen sehen – die sind in 3,75 Gramm NaCl, der Multiplikationsfaktor beträgt 2,5 –, die Weltgesundheitsorganisation WHO maximal zwei (also: fünf bzw. ein Teelöffel).

Aber Andrew Mente (McMaster University) kam vor zwei Jahren anhand von Daten von 130.000 Menschen in 49 Ländern zum Befund, dass für Menschen, die ein gesundes Herz und keinen zu hohen Blutdruck haben, das rechte Maß drei bis fünf Gramm Natrium beträgt. Und dass die Blutgefäße nicht nur gefährdet, wer mehr zu sich nimmt, sondern auch, wer weniger verzehrt. Anlass zur Sorge bzw. zu Kampagnen zum Senken des Salzkonsums sah er nicht, da durchschnittliche Bewohner der Industrieländer zwischen 3,5 und 4,5 Gramm zu sich nehmen, ein Ausreißer nach oben ist nur China.

Publiziert war die Arbeit in einem Flaggschiff der Medizin-Journals, Lancet (388, S. 465). Das brachte Kritik: Francesco Capucco von der WHO und einer britischen Kampagnengruppe zur Senkung des Salzkonsums konnte „gar nicht glauben, dass so schlechte Wissenschaft in ,Lancet‘ publiziert wird“, ihm missfiel vor allem Methodisches, etwa dass Mente den Salzkonsum aus dem Morgenurin abgeschätzt hatte.

„Wenig Evidenz für WHO-Empfehlung“

Das hat er jetzt wieder getan, in einer epidemiologischen Studie an 94.000 Menschen zwischen 35 bis 70 Jahren in 18 Ländern rund um die Erde, deren Ergehen über acht Jahre verfolgt wurde: Wieder war China der Ausreißer – mit über fünf Gramm Salz pro Tag –, ansonsten zeigte sich das frühere Bild: „Die WHO empfiehlt zur Prävention von Herzkrankheiten weniger als zwei Gramm Natrium – das ist ein Teelöffel Salz – pro Tag, aber dafür gibt es wenig Evidenz.“ Das stand nun wieder in Lancet (9. 8.).

Und dort stand noch etwas, was die Analyse des Morgenurins verriet: Wer viel Kalium zu sich nimmt – es ist vor allem in Hülsenfrüchten, Nüssen und Gemüse wie Spinat –, minimiert sein Risiko für Herz und Blutgefäße. Das wird den „Krieg ums Salz“ nicht beenden, fürchten in einem Begleitkommentar in Lancet Franz Messerli und Louis Hofstetter, Herzspezialisten an der Universitätsklinik Bern. Aber sie hoffen doch auf Entspannung, nicht nur für Blutgefäße, durch das Kalium: „Vielleicht könnten Salz-Reduktions-Prediger und Salz-Erhöhungs-Libertäre ihr Vitriol beiseite legen und die Hypothese unterstützen, dass kaliumreiche Diät substanziell größeren Gesundheitsnutzen hat als aggressive Natriumreduktion.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.08.2018)