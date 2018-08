Der Operationssaal als Theater

Kunst darf subjektiv sein. Selbst wenn sie etwas so Existenzielles wie Chirurgie thematisiert. Die Filmkünstlerin Christina Lammer steht zur Subjektivität ihrer Arbeit. Starke Eindrücke prägen sie: „Bei einer Operation hielt der Chirurg das pumpende Herz gefühlt minutenlang in der Hand. Er spürte das Leben in seiner Hand, schien mir. Dabei musste er Platz schaffen, um mit der anderen Hand die Arterie mit der Herz-Lungen-Maschine zu verbinden.“

Mehr als fünfzig Operationen hat Christina Lammer in den vergangenen Jahren durch das Auge ihrer Kamera beobachtet. Sie hat mit Chirurgen und mit Patienten gesprochen, um zu ergründen, welcher Art die Beziehung zwischen beiden ist: ausschließlich geprägt durch Handwerk und die Choreografie der Arbeitsabläufe oder auch durch Sensibilität und Emotion? Sie sieht beides. „Bei einer Bauchoperation werden die Organe tief aus dem Körper geholt, damit der Zugang zur Bauchspeicheldrüse geschaffen wird. Mit großer Zärtlichkeit werden sie berührt und wie ein Gewand auf die Bauchdecke gelegt“, beschreibt sie ihre Wahrnehmung einer Pankreas-Operation.

Die Hände aufzeichnen

„Performing Surgery“ ist der Name des vom Wissenschaftsfonds (FWF) geförderten Projekts zur Entwicklung und Erschließung der Künste (Peek), das Lammers' visuelle Studien von chirurgischen Eingriffen ermöglicht hat. Von Haus aus Soziologin, versteht sie sich vielmehr als Ethnografin, die die Methode der teilnehmenden Beobachtung für ihre Kunstprojekte nutzt. Wissenschaftlich angebunden ist sie an die Wiener Akademie der bildenden Künste. In der Uni-Klinik in Wien haben sich unterstützt von Chirurgie-Chef Michael Gnant Herz-, Bauch-, Gefäß-, Lungen-, orthopädische und plastische Chirurgen bereiterklärt, die Bewegungen ihrer Hände während der Operation aufzeichnen zu lassen.

Im ersten Schritt erfolgt dies digital mit einer Videokamera. Das Material wird ausgewertet, und die Passagen werden ausgewählt, die Lammer später in einer weiteren Operation mit einer analogen 16-Millimeter-Kamera aufnimmt und ungeschnitten zu einem Vier-Minuten-Film macht. Mit demselben Chirurgen und am gleichen Organ, aber natürlich mit einem anderen Patienten. Es kommt ihr dabei auf die Gesten der Chirurgen an, die damit nach ihrer Ansicht auch ausdrücken, was sie „imaginieren“: „Es passiert viel in der Vorstellung, wie bei einem Künstler. Mich interessiert, welche Kraft und Energie in jemandem steckt, der operiert. Was er von sich hineinlegt, in die Geste.“

Bewusst undeutlich darstellen

Die Bilder bleiben bewusst undeutlich, so wie, laut Lammer, auch die Wahrnehmung des Körpers selten eindeutig bleibt. Bei der Auswahl der Filmszenen kooperiert Lammer mit der Textilkünstlerin Barbara Graf, einer Schülerin der Medienkünstlerin Maria Lassnig, und mit dem Biennale-Künstler Artur Zmijewski.

Ausführliche Gespräche führt Lammer mit den Patienten, die sie vor der OP um ihre Einwilligung bittet und dazu befragt, mit welchen Ängsten und Vorbehalten sie sich in die Hände der Chirurgen begeben. Sie ist davon überzeugt, dass in intensiven Vorbesprechungen Vertrauen hergestellt wird, auch durch die Zeichnungen, die Chirurgen machen, um Patienten ihr Vorgehen zu erklären. „Das wird sich in Zukunft ändern, wenn minimal-invasive Operationstechniken zunehmen“, stellt sie fest. Auf den ersten Blick sei die Distanz größer, aber der Vorgang, von außen Drähte in den Körper zu schieben, sei auch interessant. Ihr nächstes Projekt soll deshalb unter anderem laparoskopischen Operationen gelten.

Insgesamt sieben analoge Schwarz-Weiß-Filme hat Lammer von Pankreas-, Herz-, plastischen, Gehirn-, Lungen- und Wirbelsäulenoperationen sowie von interventioneller Radiologie gedreht. Wie man einen chirurgischen Eingriff so darstellen kann, dass Menschen ihn anschauen möchten, ist eine ihrer größten Herausforderungen. „Im Schneiden des Films ist das Chirurgische enthalten. Man spürt das Verletzliche und Sinnliche des Materials.“

Lexikon Eine ethnografische Untersuchung erforscht Menschen über längere Zeit in einer bestimmten Lebenswelt. Durch Erlebnisse und Erfahrungen wird der Forscher Teil des erforschten Feldes. Peek ist das Programm zur Entwicklung und Erschließung der Künste des Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF).

