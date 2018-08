Die Geheimnisse der Fledermäuse

Als 2014 in Guinea eine Ebola-Epidemie ausbrach, an deren Ende 11.316 Menschen tot waren, war das erste Opfer ein zweijähriges Kind, das gerüchteweise mit einem Flughund gespielt hatte, einer Fledermaus, die sich von Früchten ernährt. Das war offenbar mehr als ein Gerücht: Der Virenstamm war aus dem Kongo gekommen, über tausende Kilometer, und Flughunde ziehen auf der Suche nach Nahrung weit herum: Paolo Buccini (Lehigh University) hat alles, was er über das Wandern von Flughunden und ihren Virenbefall in Erfahrung bringen konnte – vom Wetter über die Infektionsraten bis hin zur Reifezeit der bevorzugten Früchte – in seinen Computer eingegeben und mit einem Algorithmus unterlegt, der für die Ausbreitung von Erdbeben entwickelt wurde. Heraus kamen mögliche Muster künftiger Epidemien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.08.2018)