Sauberster Tropfen als Werkzeug

Schon ein winziger Regentropfen hinterlässt eine dünne Schmutzschicht, der die Oberfläche eines Materials deutlich verändern kann. Physikerin Ulrike Diebold und ihr Team von der TU Wien haben nun eine Methode entwickelt, mit der sich untersuchen lässt, was dabei passiert: Die Forscher erzeugen durch das Herstellen und Schmelzen von hochreinem Eis die – nach ihren Angaben – saubersten Wassertropfen der Welt. Diese bringen sie auf Titanoxidoberflächen auf. Dabei zeigten sie, dass nicht die Wassermoleküle, sondern Ameisensäure und Essig, die in der Luft nur in winzigen Spuren enthalten sind, die Veränderungen auf der Oberfläche bewirken. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2018)