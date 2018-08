Milliardenjahre altes Licht stützt Quantenphysik

Mithilfe des bis zu zwölf Milliarden Jahre alten Lichts zweier Quasaren, also aktiver Kerne von Galaxien, haben Physiker erneut die Gültigkeit der Quantenmechanik und eines ihrer seltsam anmutenden Phänomene nachgewiesen. Verschränkte Teilchen können physikalisch nicht als einzelne Teilchen mit definierten Zuständen beschrieben werden, sondern nur als Gesamtsystem. Selbst wenn sie sich in sehr großer Entfernung voneinander befinden, beeinflussen Veränderungen an einem Teilchen auch den Partner – ohne Austausch von Information.

Die Forscher um Anton Zeilinger von der Akademie der Wissenschaften und der Uni Wien schlossen einen unbekannten Einfluss auf die Messergebnisse von quantenphysikalisch verschränkten Teilchen praktisch aus. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2018)