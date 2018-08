Der Duft des Regens

Woher kommt dieser wundersame Wohlgeruch, der in der Luft hängt, wenn es nach endlos heißen und trockenen Tagen endlich geregnet hat? In Uttar Pradesh in Indien weiß man es seit Menschengedenken, dort zieht man ein Parfum aus getrocknetem Ton, den man mit Wasser benetzt, das Ergebnis heißt matti ka attar – „Duft der Erde“ – und ist jener schwer beschreibbare Geruch, der nach dem ersten Guss die Nüstern weitet: Die Luft ist rein! Aber vom Waschen kann der Duft nicht kommen, auch frische Wäsche hat keinen – unter anderem dafür hat man sie ja gewaschen –, außer dem, den die Waschmittelhersteller in ihre Pulver und Tinkturen mischen. In Regen mischt niemand etwas, woher also der Duft? Und woher der Regen selbst?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)