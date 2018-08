Schon Zweijährige wollen Eindruck machen

Wenn wir beobachtet werden, und wenn wir das wissen, dann werden wir ganz andere Menschen, edel, hilfreich und gut, man sieht es im Extrem an der Prominenz, die sich bei Wohltätigkeitsveranstaltungen vor die Kameras drängt. Augen haben Macht, seien es die von Kameras, seien es unsere, seien es stilisierte: In der Kaffeeküche der University of Leeds blieb die Schachtel, in die Geld für das Konsumierte gelegt werden sollte, eher leer. Bis Melissa Bateson, eine der Psychologinnen, eine Idee hatte: Sie klebte jede Woche ein anderes Bild auf die Schachtel, eines von Blumen, eines von Tieren, eines von Augen. Das wirkte: Die Augen spielten drei Mal so viel ein wie die anderen Sujets.

Das war ein verdecktes Experiment (Biology Letters 2, S. 412), aber die Macht des Blicks wird lange schon im Sozialleben eingesetzt: Totempfähle von Indianern sind mit Augen besetzt, die über die Einhaltung von Normen wachen; der christliche Gott wird durch ein Auge symbolisiert; auf Facebook bezeugt der gereckte Daumen, dass andere uns im Blick haben. Facebook kann man sich natürlich entziehen, aber dem Bedürfnis nach Wertschätzung nicht. Ist es angeboren, und ab welchem Alter kümmern wir uns um den Eindruck, den wir auf andere machen, und verhalten uns danach? Es beginnt früh, das „Image Management“, im Alter von fünf werden Kinder großzügiger und betrügen weniger, wenn sie sich beobachtet wissen. Und schon im Alter von vier schließen sie sich in Gruppen Mehrheitsmeinungen an, selbst wenn sie offenkundig falsch sind.

Geht es also mit vier Jahren los? „Es ist nicht der einfache Akt des Nachdenkens über unsere Erscheinungsweise, es ist der Gedanke daran, was andere über uns denken, der uns zur Schamesröte bringen kann.“ Das notierte Darwin, er hatte es an seinem dreijährigen Sohn beobachtet, und zu dieser Zeit ist alles längst da, das haben nun Sara Botto und Philippe Rochat (Emory University) gezeigt, an Testkindern im Alter von ein bis zwei Jahren. 49 von ihnen haben sie ins Labor geladen und dort spielen lassen, mit Robotern, die man via Fernbedienung steuern konnte, erst zeigten die Experimentatoren, wie man das macht.

Fernsteuerung von Spielzeug und Kind

Dann drückten sie sie den Kindern in die Hand und sahen ihnen entweder zu oder ostentativ nicht: Sie vertieften sich in eine Zeitung. Taten sie das, spielten die Kinder im Alter von zwei Jahren viel unbefangener. In der nächsten Runde kamen zwei Fernbedienungen, bei der einen lächelte der Forscher beim Demonstrieren und sagte „Wow! Ist das nicht großartig?“ Bei der anderen verzog er das Gesicht: „Ups, o nein!“ Das bevorzugten die zweijährigen Kinder, wenn sie nicht beobachtet waren. Wurden sie es, griffen sie hingegen zu dem, das die Erwachsenen mit positiver Emotion geladen hatten.

Der Befund wurde in der dritten Runde kontrolliert: Die Instruktoren urteilten diesmal ganz neutral über beide Fernbedienungen. Und die Instruierten bevorzugten nun keine, ob sie beobachtet wurden oder nicht. Im abschließenden Experiment kamen zwei Forscher, die ein und dieselbe Fernbedienung bewerteten, der eine kritisierte ihre Qualität, der andere lobte sie: „Wow, das hat den Roboter gut bewegt!“

Zu diesem Gerät griffen die Kinder häufiger, wenn sie sahen, dass der Lobende zusah. (Developmental Psychology 27. 8.) „Wir waren überrascht über die Empfindsamkeit der Kinder für andere und über ihre Reaktionen“, schließt Botto: „Sie konnten die unterschiedliche Bewertung eines Forschers von zwei Objekten verfolgen und die unterschiedliche Bewertung eines Gegenstands durch zwei Forscher. Das bestärkt die Idee, dass Kinder für gewöhnlich klüger sind, als wir glauben.“ Ob sie das noch früher sind, soll im nächsten Schritt erkundet werden.

