In allen Braunbären steckt das Erbe der Höhlenbären

Die Neandertaler sind zwar vor ca. 30.000 Jahren ausgestorben, doch ihre Gene leben in uns, den Hominibus sapientibus, wie man auf Anthropologenlatein sagt, weiter – genauer gesagt: in denen von uns, die nicht afrikanischer Abstammung sind. Zwei bis vier Prozent der DNA der Europäer und Asiaten kommen von den Neandertalern. Denn in Europa und Asien haben unsere aus dem Süden eingewanderten Ahnen sich mit Neandertalern, diesen an die eiszeitliche Kälte gut angepassten Früheuropäern, vermischt.

Konkurrenten um die Höhlen, aber auch Jagdbeute der Neandertaler waren die Höhlenbären (Artname: Ursus spelaeus), sie waren plumper als die heutigen Braunbären (Ursus arctos) und hatten kräftige Kiefer. Und auch sie sind längst ausgestorben, ungefähr vor 25.000 Jahren, woran der Mensch wohl nicht ganz unschuldig war.

Ein Team unter Beteiligung von Anthropologen der Uni Wien hat nun die DNA aus den Knochen von vier Höhlenbären (zwei aus Österreich – aus der Bärenhöhle am Windischkopf und aus der Gamssulzenhöhle im Toten Gebirge –, einer aus Spanien, einer aus Armenien) untersucht und mit der DNA von Braunbären verglichen. Ergebnis: Alle Braunbären haben Höhlenbär-DNA in ihrem Genom, zwischen 0,9 und 2,4 Prozent. Auch Höhlen- und Braunbären haben sich also miteinander fortgepflanzt, bevor Erstere ausgestorben sind. „Auf genetischer Ebene“, schreiben die Forscher in Nature Ecology & Evolution (27. 8.), „können Arten überleben und am Theater der Evolution teilnehmen, obwohl sie schon seit Zehntausenden Jahren ausgestorben sind.“ (tk)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.08.2018)