Falsch gefaltete Proteine sichern Erinnerungen

Die größten Schrecken in unseren Gehirnen anrichten können Proteine, die sich falsch gefaltet haben und dann miteinander Ablagerungen bilden oder ihre Fehler gar aktiv an andere weitergeben. Zu Ersteren zählen die Plaques und Fibrillen bei Alzheimer, man kennt sie schon lang, Letztere hat man erst in den 1990er-Jahren bemerkt, als bei Rindern und Menschen Krankheiten aufgetaucht sind, die das Hirn zerfressen: Mad Cow Disease und Creutzfeldt-Jacob. Dass diese Leiden von falsch gefalteten Proteinen stammen, die andere mit ihrem Fehler infizieren, war eine Idee Stanley Prusiners, über die viele Köpfe geschüttelt wurden: Proteine geben ja nichts weiter, das tun Gene!

Aber Prusiner behielt recht, 1997 erhielt er den Nobelpreis. Nun blieb nur noch zu klären, warum so etwas Gefährliches von der Evolution nicht aus der Welt geschafft worden war. Haben Prionen vielleicht doch ein Funktion? Offenbar können sie Informationen speichern und weitergeben, man hat das zuerst an Einzellern, Hefepilzen, bemerkt. Und dann kam Eric Kandel – dem Wiener Emigranten, der 2000 für seine Erforschung des Gedächtnisses den Nobelpreis erhielt – der Verdacht, in unseren Gehirnen sei es ähnlich: Dort verfestigen sich Erinnerungen durch Proteine in Synapsen. Aber normale Proteine zerfallen zu rasch. Das machen Prionen zwar auch, sie haben aber ihre Information dann schon an andere Proteine weitergegeben.

Ähnliches hat sich nun an abgelagerten Fehlfaltungen wieder bei einem Einzeller gezeigt, dem Bakterium E. Coli. Auch bei diesem sind solche Aggregate bisher nur als Störenfriede bekannt gewesen, die in Folgegenerationen das Wachstum hemmen. Aber nun setzte Abram Aertsen (Yale) E. coli Stress aus, durch Hitze oder Antibiotika, daraufhin bildeten sich Proteinaggregate, die sich in einem Teil der Zelle konzentrierten. Deshalb kamen sie nach der nächsten Zellteilung auch nur in eine der Töchter und dann wieder in eine von deren Töchtern etc.

Und als nach vielen Generationen der gleiche Stress wiederkam, waren diese Kindeskinder auf ihn vorbereitet, sie hielten ihm besser stand (PLoS Biology, 28. 8.). „Proteinaggregate fördern die Robustheit der Zellen“, schließt Aertsen: „Sie können als epigenetisches Langzeitgedächtnis dienen.“ (jl)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2018)