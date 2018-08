Rang bestimmt Lebensdauer

Ganz so possierlich, wie sie in unseren Augen aussehen, sind sie nicht, wenigstens nicht immer, die Erdmännchen, die in Gruppen von 40, 50 Mitgliedern in der Wüste Südafrikas leben, in Höhlen, aus denen sie zur Jagd herauskommen. Dann stellen sich manche aufrecht hin und halten Wache, sie sind um das Wohlergehen der anderen besorgt. Das sind sie auch, wenn ein Weibchen geboren hat, helfen die anderen Weibchen bei der Betreuung der Jungen, sie kümmern sich auch um sie, wenn die Mutter nicht da ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2018)