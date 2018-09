In einem Wimpernschlag ins All und retour

Wer den klaren Nachthimmel im Osten von Graz beobachtet, entdeckt einen feinen, grünen Strahl, der in den Himmel führt. Er setzt sich aus unzähligen kurzen Laserpulsen zusammen, die Wissenschaftler des Instituts für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) vom Observatorium Lustbühel aus ins All schießen. Sie werden an den Reflektoren der bis zu 36.000 Kilometern entfernten Satelliten zurückgeworfen, die sich mit einer Geschwindigkeit von sieben bis acht Kilometern pro Sekunde bewegen. Man müsse also sehr genau zielen, erklärt Georg Kirchner, der die Forschungsgruppe leitet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.09.2018)