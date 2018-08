Ein Festival für die Grundlagenforschung

Das Zeitalter des Elfenbeinturms ist passé, die Forschung hat sich den Menschen geöffnet. Das will der Österreichische Wissenschaftsfonds FWF auch beim fünftägigen Be open – Science & Society Festival unterstreichen, das nächsten Samstag, 8. September, beginnt. Anlass für das bis 12. September dauernde Wissenschaftsspektakel auf dem Wiener Maria-Theresien-Platz ist das 50-jährige Bestehen der Fördereinrichtung für heimische Grundlagenforschung.

Eigenes Kinderprogramm

Dabei schlagen namhafte österreichische Wissenschaftler in der Innenstadt buchstäblich ihre Zelte auf. Sie präsentieren ihre Arbeit – etwa Allergieforschung, Gletscher- und Klimaforschung oder Archäologie – in 18 Pop-up-Pavillons. Eine Arena soll Raum für Gedankenaustausch und Diskussionen bieten. Den Auftakt macht am Samstag (8.9., 11 Uhr) eine Matinee u. a. mit Bundespräsident Alexander van der Bellen, FWF-Präsident Klement Tockner und Kulturwissenschaftlerin Adeleida Assmann – sie widmet ihre Eröffnungsrede der Frage „Wie viel Vergangenheit braucht die Zukunft?“. Ab 16 Uhr wird dann über Pioniergeist und Grenzgänge diskutiert. Am Sonntag (9.9., 16 Uhr) gibt es eine Diskussion zu 50 Jahren Spitzenforschung in Österreich, am Dienstag (11.9., 15 Uhr) laden dann die österreichischen Unis zum Diskurs über Open Science und Citizen Science.

Kinder und Jugendliche können ihre Neugier entlang einer Forschungsrallye und bei zwei Experimentiermobilen stillen. Und für die Jüngsten gibt es ein eigenes Programm: Für sie öffnet der Miniforschungsklub. (gral)

