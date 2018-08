Studienresultate halten Prüfung oft nicht stand

Es ist eine Anforderung an Studien, dass sie sich reproduzieren, also von Dritten wiederholen lassen und dennoch zum selben Ergebnis führen. Nur dann gilt dieses als verlässlich. Ein internationales Forschungsteam, an dem auch Wissenschaftler der Uni Innsbruck beteiligt waren, wiederholte nun 21 sozialwissenschaftliche Studien. Auf die gleichen Ergebnisse kam man allerdings nur in 13 Fällen. Bei acht Studien konnten die ursprünglichen Ergebnisse nicht belegt werden, berichten die Forscher nun im Fachmagazin „Nature Human Behavior“.

Ausgewählt wurden Studien, die zwischen 2010 und 2015 in den Fachjournalen „Nature“ und „Science“ erschienen. Je ein zentrales Ergebnis sollte reproduziert werden. Um sich möglichst nah an den ursprünglichen Studien ausrichten zu können, erhielten die Forscher Originalmaterialien und -protokolle. Die Replikationsstudien waren so gestaltet, dass sie das ursprüngliche Ergebnis selbst dann bestätigen sollten, wenn die Effekte nur halb so groß wären. „Um eine hohe statistische Trennschärfe zu gewährleisten, war der durchschnittliche Stichprobenumfang der Replikationsstudien etwa fünfmal größer als jener der Originalstudien“, so Felix Holzmeister, einer der Projektleiter.

Forschung kritisch prüfen

Insgesamt 13 der 21 wiederholten Studien brachten schließlich Ergebnisse, die mit der ursprünglichen Hypothese übereinstimmten. Zudem zeigten sich zumeist deutlich kleinere Effektgrößen als jene der ursprünglichen Studien. „Die Ergebnisse verdeutlichen, dass statistisch signifikante wissenschaftliche Erkenntnisse mit Vorsicht interpretiert werden sollten, solange sie nicht unabhängig reproduziert werden konnten“, heißt es aus dem Forschungsteam. Offenbar auch, wenn sie in den renommiertesten Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. (APA/gral)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.09.2018)