Ein tiefer Blick in die Geschichte des Mondsees

Wasser ist wie ein Archiv: Jene Sedimente, die sich tief unter der Oberfläche eines Sees auf dem Boden ablagern, bleiben über Jahrtausende unverändert. Schicht um Schicht entsteht so – vergleichbar mit den Jahresringen eines Baums – eine Struktur, die Rückschlüsse auf die Umwelt- und Klimaverhältnisse bis in die letzte Eiszeit erlaubt.



Innsbrucker Forscher rund um den Geologen Michael Strasser warten derzeit mit Spannung auf neues Material: Bohrkerne aus den untersten Schichten werden ihnen einen Blick in die Entstehungszeit des Mondsees ermöglichen. Dank einer neuen Technik können die Bohrer mit relativ wenig Aufwand bis an die Sohle des Sees vordringen – so tief wie noch nie.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.09.2018)