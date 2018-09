Experimente zwischen Himmel und Wellen

Die Wolkentürme am Himmel, das romantisch-kitschige Farbenspiel bei Sonnenuntergang, die Nebelschwaden, die über Bergrücken ziehen – diese Phänomene machen sichtbar, was mit freiem Auge nicht zu erkennen ist: Aerosole. Für diese flüssigen und festen Schwebeteilchen in der Luft interessiert sich die Osttirolerin Bernadette Rosati. Zur Erforschung der Partikel musste die Physikerin hoch hinaus – im wahrsten Sinn des Wortes.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.09.2018)