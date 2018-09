Generationenkonflikte in der Firma? Über Babyboomer, Tabletkinder & Co.

Sie sind heuer zwischen 23 und 37 Jahre alt, machen in Österreich inzwischen ein Drittel der Arbeitnehmer im erwerbsfähigen Alter aus und stellen in der Arbeitswelt manche bisher geltenden Prinzipien auf den Kopf: die Vertreter der Generation Y oder Millennials, die großteils rund um die Jahrtausendwende in den Beruf eingetreten sind und seither manchem Personalchef Kopfzerbrechen bereiten. Denn die Kohorte der zwischen 1981 und 1995 Geborenen, die als erste Generation im digitalen Zeitalter sozialisiert wurde und mit Beinamen wie „Nexters“, „Echo-Boomers“ oder „Generation Me“ bedacht wurde, gilt zwar als flexibel und leistungsbereit, erwartet Gleiches aber auch von ihrem Arbeitgeber.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.09.2018)