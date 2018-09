Ein rätselhafter Todesfall am Nil

Irgendwann zwischen 580 und 590 nach Christus tobte in der Festung Hisn al-Bab an der Grenze zwischen Ägypten und Nubien ein blutiger Kampf. Viele junge Soldaten waren beteiligt. Einer überlebte zunächst. Doch er war schwer verletzt. Eine brutale Stichwunde am Oberschenkel hatte ihn geschwächt. Er konnte nicht weglaufen, lehnte sich an die Nordmauer des Forts und verblutete. Niemand begrub seine ausgestreckt auf dem Rücken liegende Leiche. Nur herabfallende Steine der Mauer und Keramikscherben bedeckten den größten Teil seines Körpers nach einiger Zeit.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.09.2018)