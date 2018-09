Ist unsere Brille wirklich unbelehrbar rosa?

Von anderen machen wir uns rasch ein Bild, vor allem, was den Charakter und dessen moralische Qualität angeht, dazu reichen oft kleine Beobachtungen aus der Distanz. Ist dieses Bild einmal negativ gefärbt, dann bleibt es das auch, das ist zumindest der bisherige Stand der Sozialpsychologie.

Um so überraschender ein Befund von Moly Crockett (Yale), die 1500 Testpersonen ins Labor gebeten hat und sie das Verhalten von zwei Akteuren beobachten, prognostizieren und beurteilen hat lassen, auch die Sicherheit des Urteils wurde abgefragt. Zu sehen gab es ein moralisches Dilemma: Die Akteure standen vor der Wahl, anderen Personen Schmerzen zu bereiten – mit Elektroschocks – und dafür mit Geld belohnt zu werden oder auf beides zu verzichten. Manche verhielten sich im moralischen Sinne gut, sie schlugen das amoralische Angebot aus, andere hingegen zeigten, dass sie für Geld viel tun. Und beide zeigten sich in mehrfachen Runden, in denen sie zwischendurch andere Entscheidungen trafen.

Urteil über Böse wird leicht revidiert

Bei den Beobachtern stellte sich rasch ein wohlwollendes Bild des „guten“ Akteurs ein, das auch mit hoher Sicherheit über das Urteil verbunden war. Beim „bösen“ Akteur hingegen war das Urteil unsicher, und wenn er doch einmal „gut“ handelte, wurde es viel leichter revidiert: Man gibt einen Vertrauensvorschuss, auch wider die eigene Erfahrung. Und der kommt nur auf dem Feld der Moral: Die Forscher ließen in einem zweiten Experiment über die Fähigkeit urteilen, einen Basketball im Korb zu platzieren, dort zeigte sich in der Bewertung keine Differenz (Nature Human Behaviour 17. 9.).

Die Forscher erklären ihren Befund damit, dass im Sozialleben negative Fehlurteile kostspielig sind, weils sie mögliche Kooperationen verbauen, sie sehen allerdings auch den Preis: Viele persönliche Beziehungen werden mit dem rosarotbebrillten Blick gegen jede Erfahrung aufrecht erhalten, auch bei politischen Wahlen stellt sich oft Milde ein. „Der Befund ist faszinierend und in gewissem Maß optimistisch“, relativiert in einem Begleitkommentar Alexander Todorov (Princeton), der die rosa Brille weniger bei den Versuchspersonen und mehr bei der Experimentatorin sieht: „Die Verstöße gegen die Moral waren nicht wirklich relevant für die Testpersonen. Wie hätten sie gehandelt, wenn sie die Gewalt des Elektroschocks am eigenen Leib erlitten hätten?“

