Demenz: Zersetzen Zombie-Zellen das Gehirn?

Das härteste und schreckenerregendste Rätsel der alternden Gesellschaften liegt darin, was beim Verfall des Gehirns vor sich geht, insbesondere bei der Demenz, die ihren Namen vom Erstbeschreiber hat, dem Psychologen Alois Alzheimer. Dem fiel damals, 1906, auch schon auf, dass das Leiden mit Ablagerungen von Proteinen einher geht – später zeigte sich, dass es zwei sind: Plaques von β-Amyloid und Fibrillen, verdrehte Fasern von Tau. Viel mehr weiß man bis heute nicht: Unklar ist, wo die Ablagerungen her kommen, unklar ist, ob sie Ursache dieser Demenz sind oder Symptome.

Und alle Versuche, ihren Aufbau zu verhindern oder ihren Abbau zu initiieren, sind gescheitert, die Pharmaindustrie hat Milliarden investiert und ist weithin in Resignation verfallen. Nur die Grundlagenforschung ist rege geblieben, dort geht man neue Wege, manche suchen Mikroben, die extrem langsam das Gehirn schädigen könnten – „slow virus“ –, indem sie seine Immunabwehr überreagieren lassen. Und andere, unter ihnen Darren Baker (Mayo Clinic, Rochester), konzentrieren sich auf besondere Zellen, „Zombie-Zellen“, das sind gealterte Zellen, die nicht mehr funktionieren, aber auch nicht tot sind, weniger reißerisch heißen sie „seneszente Zellen“.

Seneszente Zellen machen überall krank

Aber auch wenn sie nicht mehr funktionieren, sondern sie doch einiges ab, was benachbarte und gesunde Zellen schädigen kann, man weiß es aus vielen Geweben im Körper: „Seneszente Zellen akkumulieren sich mit dem Alter und an Orten, die mit Krankheiten des Alterns verbunden sind, Osteoarthritis etwa und Arteriosklerose“, berichtet Baker: „In früheren Studien haben wir gezeigt, dass wir durch das Eliminieren dieser Zellen die Dauer des gesunden Lebens verlängern können.“

Gezeigt hat Baker das an Mäusen. An denen ist ihm nun das Gleiche auch bei Alzheimer gelungen. Er hat mit Mäusen experimentiert, die gentechnisch so verändert sind, dass sie Tau-Aggregate bilden, deshalb dienen sie als Modelle für diese Demenz, sie zeigen auch die Symptome. Und wieder gentechnisch kann man bei ihnen seneszente Zellen wegschaffen. Daraufhin verschwanden die Aggregate, und das Verhalten wurde wieder normal (Nature 19. 9.).

„Diese Methode könnte man bei Menschen nicht anwenden“, erklärt Baker, er hat aber bei Mäusen seneszente Zellen nicht nur gentechnisch beseitigt, sondern auch mit „senolytischen“ Chemikalien. Aber der Weg von denen zu Medikamenten wäre weit.

