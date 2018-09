Einen Sitzplatz mit Fluchtmöglichkeit, bitte

Was die Menschen schon in der Urgeschichte leitete, um das Überleben zu sichern, dürfte bis heute ihr Verhalten prägen. Einer Theorie des britischen Geografen Jay Appleton folgend, sollen wir nämlich Plätze mit einem guten Überblick bevorzugen, um Gefahren zu erkennen, und solche, wo wir zugleich geschützt sind. Ein in Wien und Graz durchgeführtes Forschungsprojekt zeigt nun, dass das bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zutrifft. „Die Plätze, bei denen man am besten hinauskommt, sind die ersten, die benutzt werden“, sagt Bernhard Rüger. Der promovierte Bauingenieur leitete von seinem Wiener Institut Netwiss aus das kürzlich abgeschlossene Forschungsprojekt „Multisensuelles Fahrzeug“. Dabei brachte er zwei Jahre lang Ingenieur- und Sozialwissenschaftler zusammen, um herauszufinden, wann sich möglichst viele Fahrgäste wohlfühlen.