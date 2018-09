Wohl gelegte Eier

Im immer schon vogelnärrischen England – die Royal Society for the Protection of Birds ist mit über einer Million Mitgliedern die kopfstärkste Naturschutzorganisation der Erde – verlegten sich Mitte des 19. Jahrhunderts Menschen mit Geld auf ein absonderliches Hobby: Sie ließen von steilsten Klippen Vogeleier holen, etwa die von Trottellummen, bliesen sie aus und horteten sie. Das dezimierte die Bestände der Natur und füllte die der Naturhistorischen Museen. Und es nährt heute noch den Streit darüber, wie Vogeleier zur Vielfalt ihrer Formen gekommen sind: Manche sind rund, die von Spechten etwa, andere ovoid wie Hühnereier, wieder andere laufen an einem Ende extrem spitz zu, das tun die der Trottellummen.



Eine Erklärung fand sich früh: Eulen legen in Höhlen, dort dürfen Eier rund sein, weit rollen können sie nicht. Aber hoch in Klippen dürfen sie das nicht, allenfalls in engsten Kreisen, daher die spitz zulaufende Form. Und deren Variationsbreite ist nur eines der Mirakel, derentwegen US-Schriftsteller Thomas Higginson 1862 das Vogelei zur „perfektesten Sache im Universum“ erklärte. Die kommt auch in unterschiedlichsten Farben, mit unterschiedlichstem Inhalt und in unterschiedlichsten Größen.

