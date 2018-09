Last Exit: Vettels letzte WM-Chance

Sotschi. Die Zeit der Ausreden, Ausrutscher und Pannen ist vorbei. Jetzt müssen Ferrari und Sebastian Vettel in der Formel-1-WM punkten, will man im Titelkampf doch noch ein Wörtchen mitreden. Aber, im Olympia-Park von Sotschi klammert sich Vettel damit bereits an seine wohl letzte Chance. Nach einem rätselhaften Formverlust in den vergangenen Rennen will der abgehängte Scuderia-Star dem schier übermächtigen Mercedes-Spitzenreiter Lewis Hamilton am Fuße des Kaukasus jedoch weiterhin die Stirn bieten.

„Ich denke nicht, dass wir Strecken, die noch kommen, fürchten müssen“, meinte der Heppenheimer schier trotzig vor dem 16. Grand Prix der Saison am Sonntag (13.10 Uhr, live ORF1). „Ich denke, dass unser Wagen überall ziemlich gut funktioniert. Das ist eine Stärke unseres Wagens, daher gibt es keinen Grund, Angst zu haben vor dem, was noch kommt.“ Das hatte Vettel allerdings auch vor dem Singapur-GP vor zwei Wochen gedacht. Falsche Reifenwahl und falsches Timing beim Boxenstopp raubten ihm auf der Ferrari-Paradestrecke alle Siegchancen.

Vettel muss gewinnen

Der viermalige Weltmeister liegt nun sechs Rennen vor Saisonende 40 Punkte hinter Hamilton, der vier der vergangenen fünf Grand Prix gewonnen hat. „Der Weg ist noch lang, und es gibt eine Menge Punkte zu holen“, wiederholt Vettel in diesen Tagen beinahe mantraartig. Der 31-Jährige versichert, dass sich Ferrari doch nur selbst schlagen könne. Damit lag er eigentlich nicht falsch, wenngleich er es ganz anders interpretiert wissen wollte.

Der Hesse kann noch aus eigener Kraft zum ersten Mal mit den stolzen, aber zusehends nervöser werdenden Italienern Weltmeister werden. Dafür müsste er aber alle sechs ausstehenden Rennen gewinnen, um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Verlässt Vettel hingegen den Schwarzmeerkurort mit mehr als 35 Punkten Rückstand auf Hamilton, liegt das WM-Schicksal nicht mehr in seinen Händen. In diesem Fall würde es dem Briten, 33, selbst hinter einem dauersiegenden Vettel genügen, stets als Zweiter ins Ziel zu kommen. Dieses Szenario widerspricht freilich vollkommen seiner Einstellung. „Ich will jedes Rennen gewinnen, das ist das Ziel. Ich schaue nicht auf die Punkte und denke mir: ,Ich brauche dieses hier und jenes dort'“, formulierte Hamilton, der bereits 2008, 2014, 2015 und 2017 F1-Champion wurde. Einem extravaganten, ungeheuer ehrgeizigen Rennfahrer Rechenbeispiele vorzulegen sei für ihn ein „absolutes No-Go“.

Der 5,848 Kilometer lange Kurs ist zudem fest in Mercedes-Hand. Hamilton gewann 2014 und 2015, dann überquerten Nico Rosberg und Valtteri Bottas die Ziellinie als Erste. Und Vettel? Er ist in Sotschi weiterhin sieglos.

Seit 2014 sind Toto Wolffs Silberpfeile auf der Überholspur und gewannen stets die Fahrer- und Konstrukteurs-WM. So sehr Vettel auch daran glauben mag, doch noch die Trendwende zu schaffen, im Saisonfinale spricht einmal mehr alles für Wolffs Piloten. Dass sich der Deutsche 2013 mit neun Siegen en suite noch zum Weltmeister küren konnte, wird jedes Jahr neu aufgekocht. Doch Verklärung gewinnt keine Rennen, schon gar nicht dann, wenn der Gegner derart überlegen ist wie Hamilton.

2007 war es Ferrari zuletzt gelungen, die WM zu gewinnen. Kimi Räikkönen profitierte damals von McLarens „Streithanseln“ Fernando Alonso und Hamilton. Auch dieses Hindernis wurde für den Briten von seinem österreichischen Team-Mentor geglättet – er fährt als unumstrittene Nummer 1 dem fünften Titel entgegen. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.09.2018)