Katzen helfen gegen Ratten nur nach Lust und Laune

Katzen sind im Kampf gegen Ratten nur bedingt hilfreich. Zu diesem Ergebnis kamen US-Forscher nach einer Studie in New York.

Das Team hatte mehrere Monate mit Videokameras eine Rattenkolonie beobachtet, in deren Nähe regelmäßig verwilderte Katzen kamen. Innerhalb von 79 Tagen, an denen Katzen vor Ort waren, töteten die Jäger jedoch nur zwei Ratten, wie die Forscher der Fordham University im Fachblatt "Frontiers in Ecology and Evolution" berichten. Dabei seien pro Tag bis zu drei Katzen in unmittelbarer Nähe der 120 bis 150 Ratten gewesen.

Bezahlt wurde die Studie von einem Interessenverband der Schädlingsbekämpfer. Doch auch der Zoologe Hermann Ansorge vom Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz, der nicht an der Studie beteiligt war, teilt die Einschätzung der Forscher prinzipiell: "Wenn man eine Katze zuhause gegen Ratten einsetzen will, müssen Sie ein sehr jagdwilliges Tier haben." Katzen verzichteten vorsichtshalber darauf, die Nager zu jagen, wenn leichtere Beute erreichbar sei.

