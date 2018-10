Nobelpreis für Medizin: Dem Körper helfen, sich selbst gegen Krebs zu helfen

Tasuko Honjo, geb. 1942 in Kyoto, an dessen Universität der Immunologe, der seinen Geist mit Golf stärkt, heute noch aktiv ist.

James Alllison, geb. 1948 in Alice, Texas, seit 2012 als Immunologe an der University of Texas: Er sieht die Funde als „vierte Säule“ der Krebstherapie, neben „Operation, Strahlen und Chemo“.